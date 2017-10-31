Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir aracın çarptığı yaralı köpeğe, yoldan geçen genç kadın gözyaşları içerisinde yardım etmeye çalıştı. Aracını durdurarak refüjdeki çukura düşen köpeğin yanına koşan genç kadın, belediye ekiplerini arayarak köpeğin kurtarılması için ekip istedi.
İHA'nın haberine göre olay Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde meydana geldi. Otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan köpeğe yoldan geçen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle arka ayakları kırılan köpek can havliyle kendisini refüje attı. Arka ayakları kırılan köpek büyük acı çekerken köpeğin bu halini gören vatandaşlar hemen araçlarını kenara çekerek köpeğin yardımına koştu. Yaşanan olayın şokunu üzerinden atamayan Esra Tekkaya isimli kadın sürücü gözyaşları içerisinde belediye ekiplerinden yardım istedi.
ARABANIN ARKA TEKERLEĞİ KÖPEĞİN AYAKLARININ ÜZERİNDEN GEÇTİ
Yaralı köpek için adeta seferber olan Tekkaya "Ben belediye ekiplerini aradım burası Büyükşehir belediyesi ekiplerinin sorumluluğunda olan bir yer olduğunu söylediler. Büyükşehir belediyesinden arkadaşları bekliyoruz. Köpeğin ayaklarına çarpmıştı araç ve kusuyordu köpek" dedi. Köpeğe çarpan ve olay yerinden ayrılmayarak belediye ekipleri gelene kadar köpeğin başında bekleyen araç sürücüsü Şükrü Tekin ise "Köpek otoyola çıktı birden benim önümden geçti yanımdan başka bir araç geliyordu tam o esnada geri döndü o arada arka tekerleğim ayaklarının üzerinden geçti sanırım" dedi.
Bu sırada sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 153 yerinde çözüm ekipleri durumu veteriner ekiplerine bildirdi. Belediye ekipleri ve vatandaşlar veteriner gelene kadar köpeğin başından ayrılmazken dakikalarca köpeğe su veren ve başını okşayan ekipler köpeği yaşatmak için büyük çaba sarfetti. Bir süre sonra olay yerine gelen veteriner hekim köpeği olay yerinden alarak Sultangazi de bulunan Cebeci Hayvan barınağına götürdü.
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