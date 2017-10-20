Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii Yavuz Sultan Selim köprüsü istikametinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.



DHA'nın haberine göre; kaza saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Üniversite öğrencisi 4 gencin bulunduğu otomobil, bir TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada otomobildeki Merve Oruç ile soyadı öğrenilemeyen Ezgi adlı genç kız hayatını kaybetti. Otomobildeki diğer 2 kişi ise yaralandı.



Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı. Olay yerinde inceleme sürerken TIR sürücüsü Orhan Dikmen ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.





