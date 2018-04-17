Üst düzey bir Güney Kore yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, yine üst düzey Güney Koreli yetkililerin, Güney Kore devlet başkanı Moon Jae-In ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un arasında gerçekleşecek zirve öncesinde önümüzdeki hafta Pyongyang'ı ziyaret edebileceğini açıkladı.

Güney Koreli bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, Seul ve Pyongyang 27 Nisan'da yapılacak zirvede yayınlanabilecek ortak açıklamanın metni üzerinde görüşüyorlar.

Güney Kore, Güney Kore devlet başkanı Moon Jae-In ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un arasında, Kore Yarımadası'ndaki askeri gerginliği azaltmak için kırmızı hat kurulmasında da anlaşılmıştı, bu telefon görüşmesinin 20 Nisan'da yapılabileceği duyuruldu. İki ülke arasındaki tartışma üslubunun mümkün olduğunca müşterek bir anlayışta olacağı ifade edildi.

"Kuzey ve Güney Kore, askeri gerginliği azaltmak ve yakın koordinasyon sağlamak amacıyla liderler arasında kırmızı hat kurulmasında mutabık kaldı. Ayrıca 3. zirveden önce iki lider ilk telefon görüşmesini yapma konusunda anlaştılar" açıklaması yapılmıştı.

Zirvedeki ortak açıklamada, Kuzey Kore ile ekonomik işbirliği içeren ayrıntıların mümkün olmadığı, zirvede barış, nükleer silahlardan arınma gibi ortak konuların ele alınacağı belirtildi.

Yetkili, gündemde Kuzey Kore'nin nükleer silah programı ve Kuzey-Güney Kore ilişkilerinin genel yapısının yer

alabileceğini, ancak herhangi bir ortak ekonomik çabanın görüşülmesinin beklenmediğini belirtti.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin zirvede nükleer silahlardan vazgeçme taahhüdünü yeniden teyit etmesini umduğunu belirtti.

Chung ayrıca zirvenin iki Kore arasındaki sınırda bulunan ateşkes köyü Panmunjom'da yapılacağını belirtti.

Güney Kore, Kuzey'in nükleer silahlardan arınma taahhüdünü de yeniden tekrar edecek.

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