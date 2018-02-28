TOKİ Başkanı Ergün Turan, TOKİ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla Ankara Protokol yolu üzerine inşa edilen KuzeyKent Projesi'ndeki örnek daireleri basın mensuplarına gezdirdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Turan, KuzeyKent'in bulunduğu alanın daha önceden gece kondu bölgesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi TOKİ'yle beraber çalışma yaptı. Buradan 6 bin 500 gecekondu tahliye edildi ama yine burada yaşayan vatandaşlarımız yerinde yaşar hale getirildi. Bu projenin ikinci etabı, inşallah yaz aylarında oturmaya başlayacak. 5 bin 82 konut bitme aşamasına geldi sayılır. İnşallah bu yılın Temmuz, Ağustos aylarında bu 5 bin 82 konut Ankaralılar tarafından kullanılacak. KuzeyKent projesinin tanınmasını istedik. Proje 3+1 ve 4+1 dairelerden oluşuyor. 5 bine yakın konut var. Bu proje, sosyal donatı alanları, okulları, yolları, konumu ve vasıflarıyla özel bir proje. 770 bin metrekarelik bir rekreasyon alanı var."

Konutların yanına yapılan Ankara'nın en büyük kongre merkezinin de bitmek üzere olduğunu belirten Turan, şöyle konuştu:

"Camisi ve külliyesi var. Dolayısıyla burası Ankara için yeni bir yaşam alanı. Ankara'da bundan sonra KuzeyKent adıyla anılacak yaklaşık 40-50 bin nüfusu barındıracak çok prestijli yeni bir yaşam oluşturduk. Projenin ilk 250 dairelik kısmı açık artırma ile satılacak. Açık artırma da inşallah 6 Mart'ta yapılacak. Ondan sonraki kısmında, vatandaşlarımız buraya gelip istediği daireyi seçerek alabilecek."