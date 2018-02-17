Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların sekizinci gününde, 33 yaşındaki Kuzmina 35 dakika 23 saniyelik performansıyla podyumun zirvesine çıktı. Kuzmina, kadınlar biatlon 10 ve 15 kilometre bireyseldeki gümüş madalyalarının ardından üçüncü madalyasını boynuna taktı.

SON ŞAMPİYON İKİNCİ OLDU

Son şampiyon olarak oyunlara gelen Belarus'tan Darya Domracheva 18.8 saniye farkla ikinci, Norveçli Tiril Eckhoff da 35.50.7 ile üçüncü oldu.

KADINLAR SÜRAT PATENİ 1500 METREDE ALTIN MADALYAYI MINJEONG CHOI KAZANDI

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda, kadınlar kısa kulvar sürat pateni bin 500 metrede Güney Koreli Minjeong Choi altın madalya kazandı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların sekizinci gününde piste çıkan 19 yaşındaki Choi, 2.24.948'lik zamanlamasıyla podyumun ilk basamağında yer aldı.

7 dünya şampiyonluğu bulunan ve 2.14.354 ile dünya rekorunu elinde tutan Choi, kariyerinin ilk olimpiyat altınına uzandı.

Çinli Jinyu Li 2.25.703 ile gümüş, Kanadalı Kim Boutin de 2.25.834 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu arada yarı finalde kontrolünü kaybederek düşen Büyük Britanyalı Elise Christie, hastaneye kaldırıldı.

KADINLAR KAYAKLI KOŞUDA ALTIN MADALYA NORVEÇ'E GİTTİ

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda, kadınlar kayaklı koşu 4x5 kilometre bayrak yarışında Norveç altın madalya kazandı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların sekizinci gününde, Ingvild Flugstad Oestberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga ve Marit Bjoergen'den oluşan Norveç, 51.24.3'lük zamanlamasıyla şampiyonluğa ulaştı.

Bu oyunlarda 3, toplamda ise 13 madalyaya ulaşan 37 yaşındaki Bjoergen, kış olimpiyatlarında en çok madalya kazanan vatandaşı Ole Einar Bjorndalen'i yakaladı.

İsveç 51.26.3'lük derecesiyle gümüş, olimpiyat bayrağı altında bağımsız yarışan Rus takımı ise 52.07.6 ile bronz madalyanın sahibi oldu.