İstanbul Cup heyecanı başladı!

Türkiye’nin ilk WTA turnuvası olma özelliğini taşıyan ve bu yıl 11. kez düzenlenen kupada ilk gün 2 numaralı seribaşı Svetlana Kuznetsova etkili bir oyun sergilediği ilk turda Çinli Wang Qiang’a şans tanımadı.

Rus raket, rakibini 6-3, 6-3’le geçip hem adını 2. tura yazdırdı hem de 7 aylık aranın ardından tur seviyesinde ilk galibiyetini aldı. Tek Türk çifti Melis Sezer-İpek Öz ise elenmekten kurtulamadı.

Çiftler ana tabloda Oksana Kalashnikova-Galina Voskoboeva çiftiyle karşılaşan Melis-İpek, maçı 6-3, 4-6 ve 11-9’luk setlerle kaybetti.

Yükselme maçlarında ise Hollandalı Richel Hogenkamp’ı 6-1, 6-2 yenen Bulgar Viktoriya Tomova ile Barbara Krejcikova’yı 6-2, 6-1 mağlup eden turnuvanın son çiftler şampiyonu Sloven Dalila Jakupovic de ana tabloya çıktı.