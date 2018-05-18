KV Oostende - Antwerp rakamlar

Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup B heyecanı devam ediyor. KV Oostende, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Antwerp takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi KV Oostende 11 puanla 4. sırada, Antwerp 14 puanla 3. sırada bulunuyor. KV Oostende son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Antwerp son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 276 kodlu maçta; İddaa oynayanlar KV Oostende kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Antwerp sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

KV Oostende son hafta oynanan Standard Liege maçında 2-3 yenildi.

Antwerp ise Anderlecht maçında 2-1 yenildi.

KV Oostende, evinde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 8 gol yedi.

Antwerp ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Antwerp, 3 gol atarken 5 gol yedi.