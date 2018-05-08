KV Oostende - Lokeren maçı öncesi rakamlar

Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup B heyecanı devam ediyor. KV Oostende, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Lokeren takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. Maç öncesi KV Oostende 8 puanla 4. sırada, Lokeren 14 puanla 1. sırada bulunuyor. Ev sahibi KV Oostende, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Lokeren, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 497 kodlu maçta; İddaa oynayanlar KV Oostende kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Lokeren sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

KV Oostende önceki hafta Standard Liege mücadelesinde 2-3 yenildi.

Lokeren ise Zulte Waregem karşılaşmasında 0-2 yenildi.

KV Oostende, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. KV Oostende, kendi sahasında 5 gol attı, 5 gol yedi.

Lokeren, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lokeren 6 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.