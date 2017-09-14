Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK) tarafınan öğrencilere tanınan yurtta barınma hakkı için yapılan başvuruların sonuçları açıklandı. KYK 2. yedek yurt sonuçlarını bekleyen öğrenciler, an itibarıyla sonuçlara erişebiliyor. Peki KYK 2. yedek yurt sonuçları nasıl öğrenilir? KYK yedek yurt sonuçları öğrenme ekranına nasıl girilir? İşte detaylar...
KYK 2. YEDEK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), binlerce öğrencinin büyük merakla beklediği 2. yedek yurt sonuçlarını erişime açtı. KYK'nın sonuç açıklama sistemi üzerinden açıklanan 2. yedek yurt sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, T.C. Kimlik Numarası, Cilt No, Aile Sıra No ve Sıra No girerek 2. yedek yurt sonuçlarını görüntüleyebilecekler.
Bilgileri doğru giren öğrenciler sonuçları görüntüleyebilecek ve KYK yurtlarında barınma hakkı kazanıp kazanmadığını öğrenebilecekler.
KYK 2. YEDEK YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde 1. yedek yurt sonuçları açıklanmış ve öğrenciler yine KYK'nın sonuç açıklama sayfası üzerinden sonuçları görüntülemişti.
KYK YURT YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Üniversiteyi yaşadığı şehrin dışında kazanan ve barınma ihtiyacı için KYK yurtlarında kalma hakkı kazanan binlerce öğrenci, merakla KYK yurtlarına yerleştirmelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor.
KYK tarafından verilen bilgiye göre, KYK yurtlarına yerleştirme süreci 11 Eylül 2017 Pazartesi günü başlamıştı ve halen de devam ediyor. KYK yurtlarına yapılacak yedek yerleştirmeler ise 14 Eylül 2017 Perşembe günü ikinci kez yapılacak ve 18 Eylül 2017 Pazartesi günü üçüncü kez yerleştirmeler yapılacak.
YURTLARDAKİ BESLENME YARDIMI ARTTIRILDI
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