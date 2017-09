Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK) tarafınan öğrencilere tanınan yurtta barınma hakkı için yapılan başvuruların sonuçları açıklandı. KYK 2. yedek yurt sonuçlarını bekleyen öğrenciler, an itibarıyla sonuçlara erişebiliyor. Peki KYK 2. yedek yurt sonuçları nasıl öğrenilir? KYK yedek yurt sonuçları öğrenme ekranına nasıl girilir? İşte detaylar...

KYK 2. YEDEK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), binlerce öğrencinin büyük merakla beklediği 2. yedek yurt sonuçlarını erişime açtı. KYK'nın sonuç açıklama sistemi üzerinden açıklanan 2. yedek yurt sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, T.C. Kimlik Numarası, Cilt No, Aile Sıra No ve Sıra No girerek 2. yedek yurt sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

Bilgileri doğru giren öğrenciler sonuçları görüntüleyebilecek ve KYK yurtlarında barınma hakkı kazanıp kazanmadığını öğrenebilecekler.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde 1. yedek yurt sonuçları açıklanmış ve öğrenciler yine KYK'nın sonuç açıklama sayfası üzerinden sonuçları görüntülemişti.

KYK YURT YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversiteyi yaşadığı şehrin dışında kazanan ve barınma ihtiyacı için KYK yurtlarında kalma hakkı kazanan binlerce öğrenci, merakla KYK yurtlarına yerleştirmelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor.

KYK tarafından verilen bilgiye göre, KYK yurtlarına yerleştirme süreci 11 Eylül 2017 Pazartesi günü başlamıştı ve halen de devam ediyor. KYK yurtlarına yapılacak yedek yerleştirmeler ise 14 Eylül 2017 Perşembe günü ikinci kez yapılacak ve 18 Eylül 2017 Pazartesi günü üçüncü kez yerleştirmeler yapılacak.

YURTLARDAKİ BESLENME YARDIMI ARTTIRILDI

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yeni eğitim öğretim yılı başında bünyesindeki yurtlarda barınan öğrencilere verdiği beslenme yardımını arttırdı.

KYK yurtlarında barınan öğrencilere verilen beslenme yardımı 11 liraya yükseltildi. 11 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak beslenme yardımı sabah kahvaltısı için 3,5 TL; akşam yemeği için ise 7,5 TL olarak belirlendi. Beslenme yardımı Eylül 2016’dan bu yana sabah kahvaltısı için 3 TL, akşam yemeği için 6,5 TL; günlük 9,5 TL, aylık ise 285 TL olarak uygulanıyordu. Aile sıcaklığını aratmayan konforlu ve huzurlu yurtlarıyla gençlere hizmet veren ve gençlerin hijyenik ortamlarda ve sağlıklı gıdalarla beslenmesini önemseyen KYK, yeni eğitim öğretim yılı için yurtlarda kalan öğrencilere günlük 11 TL; aylık 330 TL beslenme yardımında bulunacak. Kahvaltı yardımı, yurt yemekhanelerinde hafta içi 06.30-13.00, hafta sonları ise 06.30-14.00; akşam yemeği yardımı ise 16.00-23.00 saatleri arasında geçerli olacak.

