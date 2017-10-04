Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK) tarafından gerçekleştirilecek olan burs başvuru günü için adaylar gün sayıyor. 2017-2018 eğitim öğretim yılında KYK'dan burs almak isteyen öğrenciler ne zaman başvuru yapabilecek? KYK'dan kimler yararlanabilecek? İşte KYK burs başvuruları hakkında tüm detaylar...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2017

KYK burs başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin merakı gittikçe büyüyor. ÖSYM tarafından açıklanan DGS tercih sonuçlarını bekleyen KYK, kayıtların tamamlanmasının ardından burs başvurularını başlatacak. Yurt genelinde tüm kayıtların önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. KYK tarafından henüz burs başvuruları hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da, başvuruların Ekim ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor. KYK tarafından resmi olarak burs başvuru tarihi açıklandığı zaman haberturk.com tarafından anlık takip edilip, duyurulacaktır.

KYK BURS İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?

KYK için başvurmak isteyen üniversitelilerin ön lisans öğrencisi, lisans öğrencisi, Açık Öğretim öğrencisi (şehit çocuğu, gazi çocuğu), yüksek lisans öğrencileri (Master ve Doktora), ÖSYM sınav sonucunda ham puan türünden ilk 100'e girenler, Amatör milli sporcu belgesine sahip olan öğrenciler başvurabilir.

KYK BURS İÇİN KİMLER BAŞVURAMAZ?

KYK için başvuru yapamayacak olan kişiler; KYK kurumundan daha önce yararlanmış kişiler, yabancı uyruklu, eğitim ve öğretime bir yıl ara vermiş kişiler, polis ve askeri okul öğrencileri, yüksek lisans öğrencisi olup hazırlık bölümü okuyanlar, normal eğitim öğretim süresini aşan öğrenciler, gerçek olmayan beyanda bulunan öğrenciler KYK bursundan yararlanamazlar.

KYK BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

KYK bursu belirli nedenlerden dolayı kesilir. Öğrencinin eğitim öğretim yılında başarısız olması, eğitim kuruluşundan uzaklaştırılması veya ayrılması, eğitim öğretim kurumunun kapatılması, öğrencinin kesin hükümle tutuklanması, kurum yurtlarından süresiz uzaklaştırma alan öğrenciler, KYK bursundan vazgeçme, kayıt donduran öğrenciler ve sağlığı elvermeyen öğrencinin kuruma devam edememesi nedeniyle KYK bursu kesilir.

KYK BURSU NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

KATKI KREDİSİ NEDİR ?

Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.

Ancak, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Bu sebeple Kurumumuzca da katkı kredisi verilmemektedir.

Katkı kredisi borcu; öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.