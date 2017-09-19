Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından gerçekleştirilen burs başvurusu için bekleyen öğrenciler heyecanın son noktasına ulaştı. 2017-2018 eğitim öğretim yılında burs almak isteyen öğrenciler ne zaman başvuru yapabilecek? KYK başvurusundan kimler yararlanabilir, kimler yararlanamaz?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2017

KYK başvuru yapmak isteyen üniversite öğrencilerinin merakı gittikçe büyüyor. KYK, başvurular için üniversiteye giriş sürecinin bitmesini bekliyor. ÖSYM tarafından başlatılan DGS tercihleri 26 Eylül'de sona erecek. Sona erecek olan DGS tercihlerinin ardından öğrencilerin üniversitelere yerleştirme işlemleri 2-3 gün içerisinde yapılması bekleniyor. Buna göre KYK'nın burs başvuru işlemlerini Ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirmesi söz konusu. KYK tarafından resmi olarak burs başvuru tarihi açıklandığı zaman haberturk.com tarafından anlık takip edilip, duyurulacaktır.

KYK BURS İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?

KYK için başvurmak isteyen üniversitelilerin ön lisans öğrencisi, lisans öğrencisi, Açık Öğretim öğrencisi (şehit çocuğu, gazi çocuğu), yüksek lisans öğrencileri (Master ve Doktora), ÖSYM sınav sonucunda ham puan türünden ilk 100'e girenler, Amatör milli sporcu belgesine sahip olan öğrenciler başvurabilir.

KYK BURS İÇİN KİMLER BAŞVURAMAZ?

KYK için başvuru yapamayacak olan kişiler; KYK kurumundan daha önce yararlanmış kişiler, yabancı uyruklu, eğitim ve öğretime bir yıl ara vermiş kişiler, polis ve askeri okul öğrencileri, yüksek lisans öğrencisi olup hazırlık bölümü okuyanlar, normal eğitim öğretim süresini aşan öğrenciler, gerçek olmayan beyanda bulunan öğrenciler KYK bursundan yararlanamazlar.

KYK BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

KYK bursu belirli nedenlerden dolayı kesilir. Öğrencinin eğitim öğretim yılında başarısız olması, eğitim kuruluşundan uzaklaştırılması veya ayrılması, eğitim öğretim kurumunun kapatılması, öğrencinin kesin hükümle tutuklanması, kurum yurtlarından süresiz uzaklaştırma alan öğrenciler, KYK bursundan vazgeçme, kayıt donduran öğrenciler ve sağlığı elvermeyen öğrencinin kuruma devam edememesi nedeniyle KYK bursu kesilir.