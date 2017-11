Öğrencilerin bir süredir heyecanla takip ettiği KYK burs sonuçları için beklenen gün geldi. KYK burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, burs/kredi kazanıp kazanmadığını sorgulamaya başladı. Sonuçları ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Bakan Osman Aşkın Bak'ın duyurusundan sonra öğrenciler KYK'nın internet sitesine akın etmeye başladı. Peki KYK burs sonuçları nasıl öğrenilir? İşte KYK burs sonuçları.

KYK BURS SONUÇLARI

Uzunca bir süredir açıklanmayan ve üniversite öğrencilerinin sabırsızlıkla beklediği KYK burs sonuçları, an itibarıyla açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK burs sonuçlarını Twitter hesabı üzerinden duyurdu ve açıklamayı gören öğrenciler KYK'nın resmi internet sitesine akın etti. Aşağıdaki linki kullanarak KYK burs sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz.

KYK BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Uzunca bir süredir beklenen KYK burs sonuçları, an itibarıyla açıklandı. Öğrenciler, sonuçları KYK'nın sonuç ekranı üzerinden T.C. Kimlik Numarası, Cilt No, Aile Sıra No ve Sıra No girişi yaparak öğrenebilecekler.

— Dr. Osman Aşkın BAK (@OA_Bak) November 16, 2017

KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından son aşama olarak öğrencilerin e-Devlet sistemi üzerinden KYK bursu için taahhütname onayı yapması gerekiyor.

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR? (e-Devlet)

KYK burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler bir yandan da burslarını onaylamak için yapmaları gereken taahhütname onayının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Burs/kredi almaya hak kazanan öğrenciler e-Devlet sistemine giriş yaparak KYK burs/kredi taahhütname onayı yapması gerekmektedir.

KYK taahhütname onayı için ilk olarak öğrencinin e-Devlet sistemine giriş yapması gerekiyor. Ardından taahhütname onaylama ekranı üzerinden kazanılan burs/kredi onaylaması yapılmalıdır. Burs/kredi kazanan bir öğrenci taahhütname onayı yapmadığı takdirde ödeme alamaz.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK burs sonuçları için heyecanla bekleyişini sürdüren öğrenciler, yapılacak olan ödemeleri de araştırıyor. "KYK burs ücretleri" aramasını yapan öğrenciler, 2018 yılında ne kadar ödeme yapılacağını araştırıyor.

Yapılan açıklamaya göre, lisans ve önlisans öğrencileri bu yıl 470 TL KYK burs/kredi ödemesi alacak. Öte yandan yüksek lisans öğrencileri 940 TL ve doktora öğrencileri1410 TL burs/kredi ödemesi alacak.

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında ise 2014 yılında 300 TL, 2015 yılında 330 TL, 2016 yılında 400 TL ve 2017 yılında 425 TL burs ödemesi yapıldı.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilen KYK burs/kredi için başvuru sonuçları açıklandı. KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra burs/kredi almaya hak kazanan öğrenciler, KYK burs ödemelerinin ne zaman yapılacağını da sorgulamaya başladı.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.



KYK SİTESİNDE SERİ NUMARASI VE CİLT NUMARASI SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Daha önceki sınav dönemlerinde sınava alınmama riskini göz önünde bulundurarak yeni kimlik kartlarını alan öğrenciler, bu defa yeni kimlik kartlarında yer almayan cilt numarası ve seri numarası bilgileriyle karşılaşınca öğrencilerden şikayetler gelmeye başladı. Bunun üzerine cilt no ve seri no bilgilerini isteyen KYK, öğrencileri sitesinden E-Devlet'e yönlendirerek sorunun çözümüne yönelik adım atmış oldu.

Burs için başvuran öğrencilerin bundan sonra dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Bunların başında da kredilerin ve bursların hangi durumlarda kesileceği konusu



KREDİLERİN KESİLECEĞİ DURUMLAR

Öğretim kurumundan ayrılırsanız, çıkarılırsanız veya geçici olarak uzaklaştırılırsanız,

Vazgeçerseniz, izin alırsanız, kayıt dondurursanız,

Sağlık durumu nedeniyle öğretim kurumuna devam etmeme kararı alırsanız,

Öğrenim gördüğünüz öğretim kurumu herhangi bir sebeple kapatılırsa,

Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarından süresiz olarak çıkarma cezası alırsanız,

Kredi alırken aynı anda asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışırsanız,

Kesin hükümle mahkumiyet durumunda krediniz kesilecektir.

BURSLARIN KESİLECEĞİ DURUMLAR

Gerekli başarı durumunu sağlamayazsanız,

Öğretim kurumundan ayrılırsanız, çıkarılırsanız veya geçici olarak uzaklaştırılırsanız

Vazgeçerseniz, izin alırsanız, kayıt dondurursanız,

Sağlık durumu nedeniyle öğretim kurumuna devam etmeme kararı alırsanız,

Öğrenim gördüğünüz öğretim kurumu herhangi bir sebeple kapatılırsa,

Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarından süresiz olarak çıkarma cezası alırsanız,

Kredi alırken aynı anda asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışırsanız,

Kesin hükümle mahkumiyet durumunda bursunuz kesilecektir.

İLK ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.

Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ödeme yapılmayacak. Ancak dileyen öğrenciler (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) bir sonraki eğitim öğretim yılında burs/kredi için tekrar başvurabilecek.





KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NASIL GERİ ÖDENİR? NE KADAR KREDİ ALINABİLİR?

Kurumdan öğrenim veya katkı kredisi alan öğrencilerin borcu; kredilerinin verildiği tarihten normal öğrenim sürelerinin bitimine kadar geçen veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit ediliyor.

Öğrencilerin ödeyecekleri kredi (Yİ-ÜFE) borcu, öğrencilerin öğretimi süresince Kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçemiyor.





ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORCUNUN ÖDENMESİ (Yüksek Lisans Hariç)

Öğrenci, öğrenim ve/veya katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde öder. ( 2006-2007 öğretim yılından önce üçer aylık)

Devam ettiği öğretim kurumunu değiştiren öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitişi ve borçlarının ödeme başlangıç tarihi, yeni öğretim kurumlarının normal öğrenim süresine göre tespit edilir.

ÖĞRETİM KURUMUNDAN AYRILMA HALİNDE KYK KREDİ BORCUNUN ÖDENMESİ

Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede aylık taksitler halinde borcunu öder.( 2006-2007 öğretim yılından önce üçer aylık)

Öğretim kurumunu değiştirdikten veya kredi almaktan vazgeçtikten sonra öğretim kurumundan ayrılan veya çıkarılanlar hakkında da aynı borç ödeme kuralları uygulanır.

