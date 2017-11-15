KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs sonuçları tarihi açıklandı mı?

Geçtiğimiz günlerde KYK tarafından başvuruları alınan burs/kredi için sonuçlar büyük heyecanla bekleniyor. Uzun zaman olmasına rağmen açıklanmayan KYK burs sonuçları, öğrenciler tarafından bekleniyor. İnternet üzerinde de sık sık "KYK burs sonuçları" aramasını yapan öğrenciler, sonuçlar için gözünü KYK'ya dikmiş durumda. Sonuçların açıklanacağı yurtkur.gsb.gov.tr adresi de öğrencilerin en çok ziyaret ettiği siteler arasında yer alıyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçların açıklanacağı tarih belli mi?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl binlerce öğrenciye verilen burs/kredi imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını gerçekleştirmiş ve sonuçlar için bekleyişe geçmişti. Sonuçların açıklanacağı tarihi bilmeyen öğrenciler, internet üzerinde sık sık "KYK burs sonuçları" aramasını yapıyor.
KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle öğrenciler de uzun bir süredir bekleyişini sürdürdürüğü KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. KYK'nın Twitter adresine sonuçların ne zaman açıklanacağı ile ilgili soru yönelten öğrencilere "Burs-Kredi başvuru sonuçları ilerleyen günlerde açıklanacak olup; duyurulardan haberdar olmak için http://yurtkur.gsb.gov.tr/ adresimizi takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz." cevabı veriliyor.
Öğrenciler de sonuçların açıklanması için sosyal medya siteleri üzerinden KYK'nın resmi sayfalarına sürekli sonuçların açıklanmasına yönelik mesajlar gönderiyor.
KYK burs sonuçları için bekleyişte olan binlerce üniversite öğrencisi, sonuçların açıklanmasının ardından kazandıkları burs/kredi için taahhütname onayı verecek ve böylece kazandığı bursu/krediyi almaya başlayacak. Peki KYK taahhütname onayı nasıl yapılır?
KYK taahhütname onayı için ilk olarak öğrencinin e-Devlet sistemine giriş yapması gerekiyor. Ardından taahhütname onaylama ekranı üzerinden kazanılan burs/kredi onaylaması yapılmalıdır. Burs/kredi kazanan bir öğrenci taahhütname onayı yapmadığı takdirde ödeme alamaz.
KYK burs sonuçları için heyecanla bekleyişini sürdüren öğrenciler, yapılacak olan ödemeleri de araştırıyor. "KYK burs ücretleri" aramasını yapan öğrenciler, 2018 yılında ne kadar ödeme yapılacağını araştırıyor.
Yapılan açıklamaya göre, lisans ve önlisans öğrencileri bu yıl 470 TL KYK burs/kredi ödemesi alacak. Öte yandan yüksek lisans öğrencileri 940 TL ve doktora öğrencileri 1410 TL burs/kredi ödemesi alacak.
Geçtiğimiz yıllara bakıldığında ise 2014 yılında 300 TL, 2015 yılında 330 TL, 2016 yılında 400 TL ve 2017 yılında 425 TL burs ödemesi yapıldı.
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