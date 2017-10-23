Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK) tarafından her yıl binlerce üniversite öğrencisine verilen öğrenim bursu ve kredisi için başvurular geçtiğimiz günlerde alınmıştı. KYK başvurularını gerçekleştiren binlerce öğrenci merakla "KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitiyor?" diye araştırıyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve başvuruları ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), bilindiği üzere her yıl binlerce üniversite öğrencisine burs ve kredi imkanı sağlıyor. Üniversite eğitimi boyunca sunulan burs ve kredilerle öğrencilerin eğitim hayatlarındaki maddi giderlerine destek veriliyor.

Bu yıl verilecek olan KYK bursu için geçtiğimiz günlerde başvurular erişime açılmış ve öğrenciler başvurularını gerçekleştirmişti ve halen de başvurular devam ediyor. Başvurularını tamamlayan adaylar şimdi de gözünü sonuçlara dikti.

KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştıran binlerce öğrenci, "KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli değil, ancak ilerleyen günlerde sonuçların açıklanması ve burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilerin duyurulması tahmin ediliyor.

Böylece KYK'dan burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler belirlenmiş olacak ve duyuru gerçekleşecek. KYK bursu kazanan öğrenciler sonrasında burslarını aylık olarak alabilecekler.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Üniversite eğitimi boyunca Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs ve kredi almak için başvurusunu gerçekleştiren binlerce üniversite öğrencisi bulunuyor. Ancak halen bazı üniversite öğrencileri KYK burs ve kredi için başvurularını yapamadı. Başvurularını henüz gerçekleştirmeyen öğrenciler, merakla "KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman bitiyor?" diye araştırıyor.

KYK'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Ekim 2017 tarihinde başlayan KYK burs ve kredi başvuruları 24 Ekim 2017 tarihinde sona erecek ve başvurular kapanacak.

Başvuruların sona ermesiyle sonuçların açıklanması için alınan başvurular incelenecek ve değerlendirme yapılacak. Son olarak da başvuran adaylardan burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek ve duyurulacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvurularını henüz tamamlamayan adaylar, başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. 16 Ekim'de başlayan KYK burs/kredi başvuruları, 24 Ekim'e kadar sürecek ve 24 Ekim'in ardından kapanacak.

KYK BURS BAŞVURU EKRANI (e-Devlet)

KYK burs ve kredi başvurularını gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, e-Devlet sistemine giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek ve sonuçlar için bekleyişe geçecek.

KYK BURSUNDA ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

“Milli Sporcu Belgesi” almış amatör sporcular,

ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler öncelikli olarak burs almaktadır.

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