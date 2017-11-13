KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı mı?

Üniversite eğitimi gören öğrencilerin yakından takip ettiği KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İnternet üzerinde de sık sık "KYK burs sonuçları ne zaman?" aramasını yapan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Peki KYK burs sonuçları için tarih belli mi? Konuyla ilgili açıklama yapıldı mı? İşte KYK burs sonuçları tarihi hakkında son gelişmeler.
Bilindiği üzere KYK tarafından her yıl binlerce üniversite öğrencisine burs ve kredi imkanı sağlanıyor. ÖSYM'nin yerleştirme işlemlerinin ardından başlayan KYK burs ve kredi başvuruları kapsamında binlerce öğrenci bu imkandan faydalanabilmek için bşavurularını gerçekleştiriyor ve ardından sonuçlar için bekleyişe başlıyor.
Bu yıl da binlerce öğrenci KYK burs ve kredi başvurularının başlamasının ardından başvurularını yaptı ve sonuçlar için heyecanla KYK'dan gelecek olan haberi beklemeye başladı. İnternet üzerinde sık sık "KYK burs sonuçları" ve "KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" aramasını yapan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor.
KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir tarih belli değil ancak kısa bir süre içinde sonuçların açıklanması bekleniyor. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler sorgulama yaparak burs veya kredi kazanıp kazanmadığını görüntüleyebilecekler. Burs veya kredi kazanan öğrenciler, her ay düzenli olarak ödemelerini alabilecek.
Burs ve kredi başvuruları ayrı ayrı mı yapılmaktadır?
KYK tarafından öğrencilere sağlanan burs ve kredi imkanı için başvurular tek başvuru formu üzerinden yapılmaktadır. Öğrencilerin yaptığı başvurular her iki türü de kapsamaktadır. Başvuru yapan öğrencilerin değerlendirme aşamasında hangi türü kazandığı belirlenir ve bir öğrenci ya KYK bursu ya da KYK kredisi almaktadır.
Yurt dışında okuyan öğrenciler burs/kredi başvurusu yapabilir mi?
Yurt dışındaki bir yükseköğrenim kurumunda eğitim gören öğrenciler, KYK tarafından verilen burs/kredi imkanından faydalanabilir. Öğrenciler, tıpkı yurt içinde eğitim gören öğrenciler gibi başvurularını yapabilirler.
İkinci öğretim okuyan öğrenciler burs/kredi alabilir mi?
KYK burs/kredi başvurularında müracaat eden ve başvurularını tamamlayan ikinci öğretim öğrencileri de KYK burs/kredisinden faydalanabilmektedir. Yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.
Burs/kredi başvurusunun ardından ne yapmak gerekir?
Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” yapmaları gerekmektedir.
Burs/kredi başvurusunu iptal etmek mümkün müdür, nasıl iptal edilir?
Yapılan başvuru sonucunda öğrenciye burs/kredi tahsisi yapılsa dahi e-Devlet üzerinde bulunan burs/kredi taahhütnamesi onaylanmadığı sürece öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.
KYK burs ve kredisinde öncelikli öğrenciler kimdir?
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