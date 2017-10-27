Öne Çıkanlar
Son Dakika
KYK burs sonuçları
GÜNDEM

KYK burs sonuçları ne zaman? KYK burs sonuç tarihinde son dakika gelişmeleri

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçlarını bekleyen milyonlarca üniversite öğrencisi dört gözle KYK burs sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

27 Ekim 2017 Cuma, 15:28:28 Güncelleme: 15:35:01

Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK) tarafından üniversite öğrencilerine verilen öğrenim bursu için geçtiğimiz günlerde başvurular alınmış ve başvuru sonuçları için bekleyiş başlamıştı. Üniversite eğitimi boyunca KYK'dan burs almak isteyen öğrenciler şimdi merakla KYK burs sonuçlarınnı ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman? İşte KYK burs sonuç tarihinde son dakika gelişmeleri...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK tarafından her yıl belirli sayıda öğrenciye verilen KYK burs ve kredi için geçtiğimiz günlerde başvurular açılmıştı. Başvuruların açılmasıyla milyonlarca üniversite öğrencisi KYK'dan burs veya kredi alabilmek için başvurularını yapmışlardı. Başvuruların alınmasının ardından sonuçlar için de bekleyiş başladı.

"KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye araştıran öğrenciler merakla Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek olan açıklamayı bekliyor. KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belirlenmedi ancak kısa bir süre içinde açıklanması tahmin ediliyor.

KYK BURSLARINDA ÖNCELİKLİ KİŞİLER KİMLERDİR?

  • Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
  • Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
  • Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
  • Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
  • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
  • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
  • “Milli Sporcu Belgesi” almış amatör sporcular,
  • ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler öncelikli olarak burs almaktadır.

KYK İLK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILMAKTADIR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

ÖĞRENCİLERE VERİLEN KYK KREDİSİ VE BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

Kredi

  • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,
  • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
  • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
  • Öğretim kurumunun kapatılması,
  • Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,
  • Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışma,
  • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

Burs

  • Başarısız olma,
  • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma
  • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
  • Öğretim kurumunun kapatılması,
  • Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,
  • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
  • kyk
  • KYK burs sonuçları
  • KYK burs sonuçları ne zaman
  • KYK burs sonuçları sorgulama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER