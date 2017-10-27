Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK) tarafından üniversite öğrencilerine verilen öğrenim bursu için geçtiğimiz günlerde başvurular alınmış ve başvuru sonuçları için bekleyiş başlamıştı. Üniversite eğitimi boyunca KYK'dan burs almak isteyen öğrenciler şimdi merakla KYK burs sonuçlarınnı ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman? İşte KYK burs sonuç tarihinde son dakika gelişmeleri...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK tarafından her yıl belirli sayıda öğrenciye verilen KYK burs ve kredi için geçtiğimiz günlerde başvurular açılmıştı. Başvuruların açılmasıyla milyonlarca üniversite öğrencisi KYK'dan burs veya kredi alabilmek için başvurularını yapmışlardı. Başvuruların alınmasının ardından sonuçlar için de bekleyiş başladı.

"KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye araştıran öğrenciler merakla Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek olan açıklamayı bekliyor. KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belirlenmedi ancak kısa bir süre içinde açıklanması tahmin ediliyor.

KYK BURSLARINDA ÖNCELİKLİ KİŞİLER KİMLERDİR?

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

“Milli Sporcu Belgesi” almış amatör sporcular,

ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler öncelikli olarak burs almaktadır.

KYK İLK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILMAKTADIR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

ÖĞRENCİLERE VERİLEN KYK KREDİSİ VE BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

Kredi

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışma,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

Burs

Başarısız olma,

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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