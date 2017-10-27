Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK) tarafından üniversite öğrencilerine verilen öğrenim bursu için geçtiğimiz günlerde başvurular alınmış ve başvuru sonuçları için bekleyiş başlamıştı. Üniversite eğitimi boyunca KYK'dan burs almak isteyen öğrenciler şimdi merakla KYK burs sonuçlarınnı ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman? İşte KYK burs sonuç tarihinde son dakika gelişmeleri...
KYK tarafından her yıl belirli sayıda öğrenciye verilen KYK burs ve kredi için geçtiğimiz günlerde başvurular açılmıştı. Başvuruların açılmasıyla milyonlarca üniversite öğrencisi KYK'dan burs veya kredi alabilmek için başvurularını yapmışlardı. Başvuruların alınmasının ardından sonuçlar için de bekleyiş başladı.
"KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye araştıran öğrenciler merakla Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek olan açıklamayı bekliyor. KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belirlenmedi ancak kısa bir süre içinde açıklanması tahmin ediliyor.
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
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