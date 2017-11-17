KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? e-Devlet KYK burs onaylama ekranı

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından binlerce üniversite öğrencisine her yıl verilen burs/kredi için başvuru sonuçları dün açıklanmıştı. KYK burs sonuçlarının erişime açılmasının ardından öğrenciler sonuçları öğrendi ve burs/kredi kazanan öğrenciler taahhütname onayı işlemini araştırmaya başladı. Peki KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte e-Devlet KYK burs onaylama ekranı.

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR? (e-DEVLET)

Milyonlarca üniversite öğrencisinin yakından takip ettiği KYK burs sonuçları, dün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamasıyla birlikte erişime açıldı. Twitter üzerinden paylaştığı tweet'te KYK burs sonuçlarının açıklandığını duyuran Bakan Osman Aşkın Bak'ın tweeti üzerine öğrenciler KYK'nın internet sitesine akın etti.

Öte yandan burs/kredi sonuçlarını öğrenen öğrenciler, burs/kredi ödemesi alabilmek için KYK burs taahütname onay işlemi için harekete geçti. Bilindiği üzere KYK burs sonuçlarına göre burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme alabilmesi için e-Devlet sistemi üzerinden taahhütname onayı yapması gerekiyor.

Bu işlemi yapacak olan öğrenciler de "KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. e-Devlet KYK burs onaylama ekranı üzerinden öğrenciler kazandıkları burs/kredi için onay verecek ve ödemelerini almaya başlayacak.

e-Devlet KYK burs/kredi onay hizmetini kullanmak için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş işleminin ardından "Kim hakkında işlem yapılacak?" seçeneğine "Kendi hakkımda işlem yapmak istiyorum." veya "Velisi olduğum bir öğrenci hakkında işlem yapmak istiyorum." şeklinde yanıt verilmesi gerekiyor. Ardından kazanılan burs/kredi için taahhütname onayı ekranından onay verilmesi gerekmektedir.

Öğrencilerin karşısına çıkan taahhütname ekranında öğrencilere burs/kredinin hangi durumlarda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan önemli bilgiler yer almaktadır. Bu nedenle öğrencilerin onay vermeden önce bu metni dikkatli bir şekilde okuması gerekiyor.

Yapılan onay işleminin ardından başka bir işleme gerek kalmayacak ve öğrenciler ödeme gününde KYK burs/kredi ödemelerini alabilecekler.

KYK BURS ÜCRETLERİ BU YIL NE KADAR?

KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından burs/kredi almaya hak kazanan öğrenciler bir yandan da bu yıl yapılacak olan KYK burs/kredi ödemelerinin ne kadar olacağını merakla araştırmaya başladı.

Yapılan açıklamaya göre; lisans öğrencileri için aylık 425 TL, yüksek lisans öğrencileri için 850 TL, doktora öğrencileri için ise 1.275 TL olarak ödeme yapılacak.

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