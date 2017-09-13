Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK) tarafından öğrencilere üniversite eğitimleri boyunca verilen burs ve kredi için başvuruların alınması bekleniyor. Peki KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
KYK BURS / KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine her yıl düzenli olarak verilen burs ve kredi için bu yıl da başvurular bekleniyor. Eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala KYK'dan gelecek açıklamayı bekleyen üniversite öğrencileri, merakla başvuru tarihini araştırıyor.
Bilindiği üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu, burs ve kredi başvurularının başlama tarihiyle ilgili ÖSYM tarafından yapılan üniversite yerleştirme işlemlerinin bitmesini göstermişti. Tüm yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite öğrencilerinin burs ve kredi almak için yapacakları başvuruları alınacak ve değerlendirilecek.
Değerlendirme işlemlerinin ardından KYK'dan burs veya kredi almak için başvuru yapan öğrencilere sonuçlar duyurulacak ve burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler açıklanmış olacak.
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KYK BURS / KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs ve kredi başvurusu yapacak olan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) internet sitesi (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) üzerinden başvurularını yapacak. Öğrenciler, KYK'nın burs/kredi başvuru formunu dolduracak ve sonuçlar için bekleyişe geçecek.
KYK'ya gönderilen başvuru formları, KYK yetkilileri tarafından incelenecek ve bilgiler teyit edilecek. Başvuru formunda istenen bilgileri yanlış ve hatalı yazan öğrencilerin başvuruları iptal edilecek ve geçersiz sayılacak.
KYK BURS / KREDİ BAŞVURULARINDA ÖNCELİKLER
• Şehit çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşleri)veya gazi çocuğu (İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belge),
• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu belgelendirenler.(Tam teşekküllü Devlet Hastanesi)
• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)
• Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Kurumumuz tarafından araştırılacaktır.)
• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 nci Maddesi kapsamında ki öğrenciler (Valilikten alınacak belge)
• Milli futbolcular Futbol Federasyonundan alınacak belge (diğer branşlarda milli olmuş amatör sporcular Kurumumuz tarafından T.C Gençlik ve Spor Bakanlığından Milli Sporcu Belgesi.)
• Anne ve babası vefat edenler,(Kurumumuz tarafından Mernis'den alınmaktadır.)
2017 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
KYK burs ve kredi başvurusu yapacak olan öğrenciler, bir yandan da KYK burs ve kredi ücretlerini araştırıyor. Bilindiği üzere 2017'nin Ocak ayında KYK burs ve kredilerine 25 TL'lik bir zam yapılmış ve 450 TL olarak belirlenmişti.
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