KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ihtiyacı olan öğrencilere yönelik verilen burs ve kredi için başvurular devam ediyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler, burs ve kredi başvurularının nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK başvuruları ne zaman bitiyor?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2017-18 eğitim öğretim dönemi için başlatılan KYK burs ve kredi başvurusu devam ediyor. Öğrenciler burs ve kredi başvurusunu e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Yurt dışında eğitimini sürdüren Türk vatandaşların da faydalanabildiği burs ve kredi başvurusu için öğrencilerin e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı kısmının alt sekmesinde yer alan 'Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu' alanı üzerinden başvurular yapılabilecek.

Öğrencilerin, başvurularını yapmadan önce başvurus sayfasında istenen gerekli adımları dikkatli bir şekilde takip etmesi gerekiyor.

KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN. (e-Devlet)

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

16 Ekim'de başlayan KYK burs ve kredi başvuruları 24 Ekim 2017'de sona erecek. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

* Ön lisans öğrencileri,

* Lisans öğrencileri,

* Açık Öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip öğrenciler,( şehit çocuğu/şehit bekar ise bekar kardeşi , gazi çocuğu/gazi bekar ise kendisi, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

* İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

* Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

* ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

* Amatör Milli Sporcu belgesine sahip olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

Kurumdan burs yada öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

* Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

* Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

* Yabancı uyruklu öğrenciler,

* Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

* Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

* Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

* Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,