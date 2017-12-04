KYK, burs ve kredilerde taahhütname süresini uzattı

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan ( KYK) burs/kredi hakkı kazanan ve kullanmak isteyen öğrencilerin taahhütnamelerini en geç 10 Aralık Pazar saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden onaylamaları gerektiği bildirildi.

KYK'dan yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla bu yıl ilk defa burs/kredi alacak öğrencilere ilk ödemeyi yapan KYK, taahhütnamesini süresi içinde onaylayamayan öğrenciler için süre uzatımına gitti.

Burs/kredi taahhütnamesini zamanında onaylayamayan yurt içinde okuyan öğrenciler, taahhütnamelerini en geç 10 Aralık Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden onaylayabilecek.

Burs ya da kredinin hangi durumda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan bilgilerin yer aldığı taahhütnameyi onaylayanlara ekim, kasım, aralık ayları dahil olmak üzere üç aylık ödeme yapılacak.

KYK’dan burs/kredi hakkı kazanan ancak kullanmak istemeyen ve taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ödeme yapılmayacak. Dileyen öğrenciler bir sonraki eğitim öğretim yılında, normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla, burs/kredi için tekrar KYK’ya başvurabilecek.

18 YAŞ ALTI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNCE VELİ ONAYI GEREKECEK

Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne ya da babalarının e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını tamamlamalarının ardından öğrenciler kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını yapabilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın KYK İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Ocak olacak.

Öğrencilerin kefaletname senedini yurt içinde noterler aracılığıyla hazırlatarak en geç 15 Ocak tarihine kadar ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekecek.

e-Devlet mobil uygulaması aracılığıyla taahhütname onaylanamayacak.