KYK bursu ne zaman yatacak? Burs ücretleri bu yıl (2017-2018) ne kadar?

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun ( KYK) her sene binlerce üniversiteliye verdiği öğrenim bursu ve öğrenim kredisinin sonuçları geçen günlerde açıklandı. KYK'dan burs veya kredi kazanan üniveristeliler ilk ödemelerin ne zaman yatacağını merak ediyor.

İLK KYK BURS ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılır. Ancak KYK'dan yapılan açıklamaya göre, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.

Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ödeme yapılmayacak. Ancak dileyen öğrenciler (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) bir sonraki eğitim öğretim yılında burs/kredi için tekrar başvurabilecek.

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAY SÜRESİ UZATILDI

Burs/kredi taahhütnamesini zamanında onaylayamayan yurt içinde okuyan öğrenciler, taahhütnamelerini en geç 10 Aralık Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden onaylayabilecek.

Burs ya da kredinin hangi durumda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan bilgilerin yer aldığı taahhütnameyi onaylayanlara ekim, kasım, aralık ayları dahil olmak üzere üç aylık ödeme yapılacak.

KYK’dan burs/kredi hakkı kazanan ancak kullanmak istemeyen ve taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ödeme yapılmayacak. Dileyen öğrenciler bir sonraki eğitim öğretim yılında, normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla, burs/kredi için tekrar KYK’ya başvurabilecek.

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilen KYK burs/kredi için başvuru sonuçları açıklandı. KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra burs/kredi almaya hak kazanan öğrenciler, KYK burs ödemelerinin ne zaman yapılacağını da sorgulamaya başladı.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK burs sonuçları için heyecanla bekleyişini sürdüren öğrenciler, yapılacak olan ödemeleri de araştırıyor. "KYK burs ücretleri" aramasını yapan öğrenciler, 2018 yılında ne kadar ödeme yapılacağını araştırıyor.

Yapılan açıklamaya göre, lisans ve önlisans öğrencileri bu yıl 470 TL KYK burs/kredi ödemesi alacak. Öte yandan yüksek lisans öğrencileri 940 TL ve doktora öğrencileri1410 TL burs/kredi ödemesi alacak.

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında ise 2014 yılında 300 TL, 2015 yılında 330 TL, 2016 yılında 400 TL ve 2017 yılında 425 TL burs ödemesi yapıldı.

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