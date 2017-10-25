KYK'den yurtlara e-kitap uygulaması

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin bilgiye daha hızlı ve kolay ulaşımını sağlamak üzere e-kitap projesi hazırlıklarına başlandı.

AA'nın haberine göre, Bakanlık tarafından, KYK yurtlarında kalan gençlerin kişisel ve kültürel alanlarda gelişimlerine katkı sunacak, eğitim altyapılarını güçlendirecek yayın faaliyetleri yürütülüyor. e-kitap uygulaması veri tabanına ilişkin başlatılan çalışmalar ile öğrencilerin kalın kitapları yanlarında taşımadan istedikleri kitaba veya bilgiye ulaşabilmelerinin sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda gençliğe yönelik yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen basılı, süreli ve görsel yayınlar takip edilerek, gençlerin hizmetine sunulacak.

Gelecek yıl, gençlerin kültür, sanat ve kişisel gelişimleri konusunda olumlu etkileri olan okuma alışkanlığının geliştirilmesine katkı sağlayacak farklı türlerdeki eserlerin dağıtılmasına devam edilecek. Gençlik Araştırmaları Dergisi'nin yayını sürdürülecek.

Ayraca, Mehmet Akif Ersoy'u gençlere tanıtmak amacıyla "Safahat" adlı eseri alınacak. Genç nesillere geleneksel Türk sporlarının, spor medyasının ve harp döneminin sporcularının tanıtılmasına yönelik "Geleneksel Türk Sporları" ile ilgili yayın çalışması da yapılacak.

150 BİN ESER DAHA GENÇLERE ULAŞTIRILACAK

KYK tarafından öğrencilere 2017 ocak-eylül döneminde 82 bin 220 adet eser dağıtıldı. Kurum, yıl sonuna kadar 150 bin eseri daha gençlere ulaştırmayı planlanıyor.

Bakanlıkta, Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin aylık yayını "Yeşilay Dergisi"ne 1 yıl süreli abonelik gerçekleştirildi. Gençlik Merkezleri ile KYK Gençlik Ofislerine dağıtılacak dergi, alkol, tütün, teknoloji ve madde bağımlılığı ile mücadele konularında okuyuculara bilgi ve yön veriyor.

Bakanlık, gençlerin okuma alışkanlıklarına katkı sunacağı düşünülen farklı edebi türlerde 48 eserden 135 bin adet kitap bastırdı.

Basılan eserler arasında, "Rus ve Ermeni Kaynakları Işığında Ermeni Sorunu Ortaya Çıkış Süreci (1678-1914), Ermeni Sorunu 1915-1923 Sömürge Savaşı, Hikaye Tadında Osmanlı, Zirvedekiler, Hikaye Tadında Biyografiler, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Türk milletinin başından geçenlerin anlatıldığı Bir Milletin Şanlı Direnişi-Uzun Gecenin Kısa Tarihi, 15 Temmuz Gecesinin Kahramanları O Geceyi Anlatıyor, Kadın Gözüyle 15 Temmuz, Bilgisayar Oyunlarında İslamofobi." bulunuyor.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu