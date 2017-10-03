Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ÖSYM'nin sonuç açıklama ve YÖK'ün kesin kayıt tarihlerine göre belirlenen ek kontenjan, yatay, dikey geçiş vb. öğrenciler için yurt başvuruları başladı. Peki, KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? KYK ek yerleştirme yurt başvuruları ne zaman bitiyor?

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? EK YERLEŞTİRME



ÖSYM'nin DGS sonuçlarını açıklamasının ardından ek kontenjanla yurtlara yerleşen öğrenciler için başvurular başladı. KYK yurtlarına yerleşe öğrenciler, e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Öğrencilerin yurt başvurularını yapabilmeleri için e-Devlet şifrelerinin olması gerekmektedir.

Öğrenim bilgilerinin YÖK bilgi siteminden alınması sebebiyle öğrencilerin e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. Okul/bölüm bilgilerinde yanlışlık olan öğrenciler, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirebiliyor.

KYK EK YERLEŞTİRME YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

KYK yurtlarına ek yerleştirme ile yerleşen öğrenciler için başvurular 3 Ekim'de başladı. Başvurular, 8 Ekim saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

30 Haziran 2017 tarihinden sonra yatay/dikey geçiş yapan, ek kontenjan ve özel yetenek sınavı ile bir yükseköğrenim programına yerleşen öğrenciler ile sağlık lisans tamamlama öğrencileri ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yurt başvuruları yine e-Devlet üzerinden alınacak.

Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili KYK'nın Kurumsal İletişim Merkezi ya da resmi Twitter destek hesabı, haftanın yedi günü 24 saat hizmet vermektedir.

Yurt için başvuran öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, KYK tarafından 11 farklı kamu kurum ve kuruluşu nezdinde araştırılacak olup başvuru sonuçları ilerleyen günlerde duyurulacak.