Dünya, Fransa’nın fakir sokaklarından çıkarak henüz 18 yaşında 180 milyon Euro’luk transfer rekoru kıran, ardından da 19 yaşında Dünya Kupası’nda Arjantin gibi bir devi 2 golle yıkan Kylian Mbappe’yi konuşuyor...
Fransa’nın Dünya Kupası’nı kazandığı 1998 yılında doğan ‘küçük prens’ adeta okullarda ders olarak okutulacak hayatıyla bugünlerde Fransızlar’ın yeni bir şampiyonluk hayalini kurmasının en büyük nedenlerinden biri.
Mbappe’nin Monaco ve PSG’ye uzanan yolculuğunun başladığı yer olan A.S. Bondy’nin genel menajeri Jean-François Suner’in genç yıldızı ilk izlediğinde ağzından “Vay canına...” sözleri, bugün sadece onun değil, tüm futbolseverlerin dilinde.
Paris’in birkaç kilometre kuzeyinde yer alan Bondy’deki gecekondu mahalleleri ve banliyöler için adeta sembol haline Mbappe, Cezayir kökenli eski bir hentbolcu olan annesi Feyza ve altyapı antrenörü Kamerun kökenli babası Wilfred ile birlikte yaşıyor.
Mbappe, “Tek başıma bir evi çekip çevirebilecek kadar olgunlaştığımı zannetmiyorum” diyecek kadar hayatın farkında olan bir futbol sihirbazı.
En pahalı ikinci transfer olmasına rağmen ihtişamlı bir hayata ihtiyaç duymayan ve antrenman tesislerinde kaldığında en büyük keyfi, çocukken sahip olamadığı odasındaki televizyon olan Mbappe, TV’de izlediği Dünya Kupası’nda artık şampiyonluğun peşinde.
PEREZ'İ PİŞMAN ETTİ
Mbappe, yeni parladığı dönemde Real Madrid Başkanı Florentino Perez’e teklif edilmişti.
Ancak İspanyol devinin başkanı, ellerinde hala Ronaldo’nun bulunduğunu belirtip genç yıldızı istememişti.
Mbappe, bugünlerde Eflatun-Beyazlılar’ın transfer listesinde ilk sırada yer alıyor ve Madrid, onu almak için kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda.
İDOLÜ ELENDİ, O DEVAM EDİYOR
Mbappe , kendisine idol olarak kabul ettiği Ronaldo ve Maradona ile kıyaslanan Messi’nin çeyrek finali bile göremediği Rusya’da, ülkesi Fransa ile emin adımlarla şampiyonluk hayalleri kuruyor.
Mbappe’nin sırtladığı Fransa, 6 Temmuz’da çeyrek finalde Uruguay’ı da devirip kupa yolunda bir virajı daha atlatmanın hesaplarını yapıyor.
MİLLİ TAKIM PARASINI BAĞIŞLAYACAK
Futbol dünyasının bugünlerde en çok konuştuğu isim olan Kylian Mbappe, Dünya Kupası boyunca Fransa Milli Takımı’ndan kazandığı parayı hayır için bağışlayacağını açıkladı.
Maç başına 20 bin Euro kazanan 19 yaşındaki yıldız, “Futbolcuların ülkelerini temsil etmek için paraya ihtiyacı yoktur” ifadeleriyle konuya bakışını net şekilde ortaya koydu.
BOLT'U GEÇTİ!
Mbappe, Arjantin maçında kazandırdığı penaltı öncesinde 38 kilometre hıza ulaştı.
Jamaikalı efsane atlet Usain Bolt ise Berlin’daki 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 100 metre rekorunu kırarken ortalama 37.58 km hız yapmıştı.
ÜVEY AĞABEYİ BURSA'DA
Monaco’dan PSG’ye 180 milyon Euro’ya transfer olan Kylian Mbappe’nin üvey ağabeyi Jires Kembo-Ekoko, futbol hayatını Bursaspor’da sürdürüyor.
Mbappe’den 10 yaş büyük olan 29 yaşındaki Jires Kembo-Ekoko, hem annesinin hem de babasının soyadını beraber kullanıyor. Kembo-Ekoko, Kylian’ın onu hep öz ağabeyi olarak gördüğünü söylemişti.
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