4 | 18

Paris’in birkaç kilometre kuzeyinde yer alan Bondy’deki gecekondu mahalleleri ve banliyöler için adeta sembol haline Mbappe, Cezayir kökenli eski bir hentbolcu olan annesi Feyza ve altyapı antrenörü Kamerun kökenli babası Wilfred ile birlikte yaşıyor.