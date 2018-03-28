Bir dönem saçlarının rengini ve modelini sık sık değiştirmesiyle bilinen Kylie Jenner, yeniden sarışın oldu. Uzun süredir siyah kullandığı saçlarını sarıya boyatan Kylie, yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından, "Bence sarışın olmalıydım" notu düşerek takipçileriyle paylaştı.

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