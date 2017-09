Kylie Jenner hamile mi? Basın sözcüsü açıkladı

Rapçi Travis Scott'la Nisan ayından beri birlikte olan Ünlü Reality-TV yıldızı Kylie Jenner'ın hamile olduğu iddia edilmiş ancak ünlü çift bu haberleri onaylamamıştı.

Çıkan bu haberlerden sonra Jenner cephesinden açıklama geldi. The Sun'a konuşan çiftin basın sözcüsü yaptığı açıklamada; Jenner ve Travis Scoot'ın bebek beklediğini söyledi.

KYLİE JENNER KİMDİR?

Kylie Kristen Jenner, 10 Ağustos 1997'de Los Angeles'ta dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Sierra Canyon Okulu ve Laurel Springs Okulu'ndan mezun olarak tamamlamıştır. 14 yaşındayken Your Style Crush Sears hattı ile ilk defa modellik kariyerine adım atarak giyim firması için modellik yaptı.

2011'de Seventeen adlı dergi tarafından kız kardeşi ile birlikte Stil Elçileri olarak seçildiler. 2011'de New York Moda Haftası'nda Avril Lavigne'ın oluşturduğu Abbet Dawnın gösterisinde yer aldı.

2013'te ise başarılı olduklarını düşünerek kız kardeşi Kendall ile birlikte Kendall & Kylie adlı giyim koleksiyonunu oluşturdular ve 2014'te yine kardeşiyle birlikte Steve Madden Madden Girl hattı için bir ayakkabı ve çanta tasarımı yaptı.

2015 Ağustos'ta Jenner adlı bir dudak kitinin çalışmasına başlayan Kendall, böylece ilk ruj üretimini de yapmış oldu.

Son olarak ise 2016 yılında PartyNextDoor'un Come and See Me parçasının müzik videosunda sevgili rolüyle yer almıştır.