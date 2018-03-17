ABD'li magazin yıldızı Kylie Jenner, geçen ay doğum yapmıştı. Hamileyken gizlenen 20 yaşındaki güzelin, dudak estetiğini yeniletemediği için saklandığı öne sürülüyordu. İddiaları reddeden Kylie, yeni dudaklarıyla görüntülendi.

Jenner, paparazzileri görünce evine gitti, ilk işi Instagram hesabından makyajlı pozunu yayınlamak oldu.

1.4 milyar liralık serveti olan magazin yıldızı, kazancının çoğunu tanıtımını kendi dudaklarında yaptığı ruj markasına borçlu.