"Kylie Jenner, Stormi'nin kaçırılmasıyla tehdit ediliyor" iddiası

ABD’li reality show yıldızı ve iş insanı Kylie Jenner, dört aylık kızı Stormi’nin kaçırılmasıyla ilgili sürekli tehdit edildiğini belirterek, sosyal medya hesaplarındaki pek çok fotoğrafı sildi. Öte yandan, 20 yaşındaki Jenner’ın bebeğini korumak için her yere onunla birlikte gittiği görüldü