Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, ABD’li televizyon yıldızları Kylie ve Kendall Jenner kardeşler, 2015 yılında kurdukları moda markası için açtıkları ofisin kirasını ödemeyince mahkemeden tahliye kararı çıktı.



Kardeşlerin New York’taki ofislerine postalanan bildiride, 57 bin dolarlık kira borcunu ödemedikleri tebliğ edildi. 22 milyon dolar ile Alman model Gisele Bündchen’in 16 yıllık rekorunu elinden alan Kendall Jenner’ın, kardeşi Kylie ile toplam servetinin 68 milyon dolar olduğu sanılıyor.



18’inde kendi makyaj markasını yaratan Kylie Jenner ise Forbes Dergisi’nin hazırladığı "30 Under 30” başlıklı listede 30 yaşın altında 30 milyon dolar kazananlar arasındaki en genç isim olmuştu.



Serveti 46-50 milyon dolar olduğu sanılan Jenner’ın makyaj malzemeleri satış rekorları kırıyor.

Bu Konu İle İlgili Haberler