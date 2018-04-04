Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, nişanlısı Joshua Sasse ile geçen yıl sonunda yaşadığı ayrılığın ardından büyük bir depresyona giren Minogue, Red Magazine’e verdiği röportajda, “Kendimi yeniden inşa etmem gerekti, hem fiziksel hem de ruhen” diye konuştu.

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