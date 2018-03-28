HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şarkıcı Kylie Minogue, Sydney’de vereceği konseri iptal edince panik yarattı.



Hafta başında bir röportajı sesini dinlendirmek için iptal ettiği açıklanan şarkıcı, ardından yeni albümü Golden kapsamında Sydney’deki ‘Nova Red Room’da düzenleyeceği konsere de çıkmama kararı aldı.



Fanlarını korkutan yıldız, Twitter’dan takipçilerine “Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım fakat ne yazık ki tabiat ananın beni daha iyi yapmasına ihtiyacım var. Bunun için çok özür dilerim ama Red Room şovumu yapamayacağım” dedi.



Minogue, rahatsızlığının boğaz enfeksiyonu olduğunu söyledi.

Kylie Minogue rahatsızlığı nedeniyle iptal ettiği konserini iyileşir iyileşmez gerçekleştireceğine dair fanlarına Twitter’dan söz verdi.