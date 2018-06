Kylie Minoque'dan diyet sürprizi

Avustralyalı pop yıldızı Kylie Minoque (50), hafta sonunda İngiltere’nin başkenti Londra’da Nick Cave and The Bad Seeds grubunun konserine gidenlere büyük bir sürpriz yaparak sahneye çıktı ve Cave ile 22 yıl önce kaydettikleri “Where the Wild Roses Grow” şarkısını seslendirdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Cave ve Minoque 1995 yılında 11 farklı müzik listesinde 1 numaraya çıkan şarkıyı o yıl sadece İrlanda’nın Cork kentindeki bir festivalde seslendirmişlerdi.

Cave ve Minogue’un bir sonraki sahne performansı ise 2013’te Londra’da Koko kulübünde gerçekleşmişti. Nick Cave and The Bad Seeds, İstanbul Caz Festivali kapsamında 10 Temmuz’da İstanbul'da sahneye çıkacak.