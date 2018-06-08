Kyoto Purple Sanga - Matsumoto Yamaga FC maç önü

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Kyoto Purple Sanga, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü Matsumoto Yamaga FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 09:00. Kyoto Purple Sanga 15 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Matsumoto Yamaga FC 28 puanda ve 6. sırada. Kyoto Purple Sanga son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Matsumoto Yamaga FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 179. İddaa'da Kyoto Purple Sanga kazanır 3.20, berabere biter 2.90, Matsumoto Yamaga FC kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Kyoto Purple Sanga son haftadaki Matsumoto Yamaga FC müsabasında 0-1 kazandı.

Matsumoto Yamaga FC, Kyoto Purple Sanga karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Kyoto Purple Sanga, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 12 gol yedi.

Matsumoto Yamaga FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Matsumoto Yamaga FC, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.