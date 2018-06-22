Kyoto Purple Sanga - Omiya düellosu

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Kyoto Purple Sanga, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü Omiya takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 12:00. Maç öncesi Kyoto Purple Sanga 15 puanla 20. sırada, Omiya 28 puanla 9. sırada bulunuyor. Kyoto Purple Sanga, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Omiya, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 163. İddaa'da Kyoto Purple Sanga kazanır 3.20, berabere biter 2.90, Omiya kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Kyoto Purple Sanga son hafta oynanan Mito Hollyhock maçında 2-1 kazandı.

Omiya ise Zweigen Kanazawa maçında 1-2 kazandı.

Kyoto Purple Sanga, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 13 gol yedi.

Omiya, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Omiya 13 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.