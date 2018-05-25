Kyoto Purple Sanga - Yokohama FC düellosu

Japonya J2 Lig maçında Kyoto Purple Sanga ile Yokohama FC, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 09:00. 12 puanlı Kyoto Purple Sanga 20. sırada bulunuyor, Yokohama FC 24 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Kyoto Purple Sanga, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Yokohama FC son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 142 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kyoto Purple Sanga kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.90, Yokohama FC sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler.

Kyoto Purple Sanga son haftadaki Matsumoto Yamaga FC müsabasında 0-1 kazandı.

Yokohama FC ise JEF United Chiba maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Kyoto Purple Sanga, 5 gol attı ve 10 gol yedi.

Yokohama FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yokohama FC, 7 gol atarken 5 gol yedi.