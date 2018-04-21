Önceki gün 'La Casa De Papel'in 2019'da 3. sezonunun ekrana geleceğinin açıklanması olay yaratmıştı. Türkiye'de de fenomen haline gelen diziyle ilgili yayılan bir dedikodu ise izleyicilerin sevincini ikiye katladı. Saklambaç'ın haberine göre, yapımcılar, yeni sezonda kadroya bir Türk oyuncuyu dahil etmeyi planlıyor.



Karakterlerin isimlerinin şehir adlarından oluştuğu diziye 'İstanbul' adıyla yeni bir oyuncu katılacağı iddiası ortaya atıldı. Diğer iddiaya göreyse Türk oyuncu, dizinin 2-3 bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacak. Yapımcıların kafasındaki en güçlü adayın ise Nesrin Cavadzade olduğu söyleniyor.

İspanyol yönetmen Nacho Ruiperez'in filminde rol alan 35 yaşındaki oyuncu, bunun için İspanyolca öğrenmişti.