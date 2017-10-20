NBA'de normal sezon heyecanı üç karşılaşma ile devam etti. Toronto Raptors, Air Canada Center'da karşılaştığı Chicago Bulls'u 117-100 yenerek, sezona galibiyetle başladı. Raptors'da Jonas Valanciunas 23 sayı, 15 ribaund CJ Miles 22 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Chicago'da ise Robin Lopez 18 sayı, 8 ribaund ve Lauri Markkanen 17 sayı, 8 ribaund ile mücadele etti.
WESTBROOK'TAN TRIPLE-DOUBLE GELDİ!
Oklahoma City Thunder, Chesapeake Energy Arena'da karşılaştığı New York Knicks'i 105-84 gibi farklı skorla mağlup etti. Sezonun ilk maçını galibiyetle kapatan Oklahoma'da Paul George 28 sayı, 6 ribaund, Carmelo Anthony 22 sayı ve Russell Westbrook 21 sayı, 16 asist, 10 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Knicks'te ise Kristas Porzingis 31 sayı, 12 ribaund ile oynadı.
STAPLES CENTER'DE GALİP CLIPPERS!
Los Angeles Clippers, Staples Center'da şehrin bir başka takımı olan Los Angeles Lakers ile oynadığı maçtan 108-92'lik skorla galip ayrıldı. Clippers'ta Blake Griffin 29 sayı, 12 ribaund, DeAndre Jordon 14 sayı, 24 ribaund ve Milos Teodosic 6 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Lakers'ta ise Brook Lopes 20 sayı, 6 ribaund ve Jordon Clarkson 18 sayı, 2 ribaund ile karşılaşmayı noktaladı.
NBA'de günün TSİ programı şöyle:
02.00 Charlotte Hornets-Atlanta Hawks
02.00 Indiana Pacers-Portland Trail Blazers
02.00 Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers
02.00 Philadelphia 76ers - Boston Celtics
02.00 Washington Wizards - Detroit Pistons
02.30 Brooklyn Nets - Orlando Magic
03.00 Minnesota Timberwolves - Utah Jazz
03.30 Dallas Mavericks - Sacramento Kings
04.30 New Orleans Pelicans - Golden State Warriors
05.00 Phoenix Suns - Los Angeles Lakers
- LA Clippers: 108 - LA Lakers: 92 | MAÇ SONUCU
- nba
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