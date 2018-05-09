La Equidad - Alianza Petrolera maç önü

La Equidad ve Alianza Petrolera, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü Kolombiya Kupa 3.Tur maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 03:30. Maç öncesi La Equidad 1 puanla 8. sırada, Alianza Petrolera 1 puanla 6. sırada bulunuyor. La Equidad son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Alianza Petrolera, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 528. İddaa'da La Equidad kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Alianza Petrolera kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

La Equidad son haftadaki Atletico Huila müsabasında 3-1 yenildi.

Alianza Petrolera ise Atletico Nacional maçında 1-2 yenildi.