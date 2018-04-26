La Equidad - Santa Fe maçı ne zaman?

Kolombiya Primera A Apertura heyecanı devam ediyor. La Equidad, 27 Nisan 2018 Cuma günü Santa Fe takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:00. Maç öncesi La Equidad 18 puanla 17. sırada, Santa Fe 21 puanla 10. sırada bulunuyor. La Equidad, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Santa Fe son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 504 kodlu maçta; İddaa oynayanlar La Equidad kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Santa Fe sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

La Equidad son haftadaki Santa Fe müsabasında 1-2 yenildi.

Santa Fe ise La Equidad maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet alan La Equidad, 9 gol attı ve 0 gol yedi.

Santa Fe ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Santa Fe, 6 gol atarken 11 gol yedi.