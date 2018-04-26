La Equidad - Santa Fe maçı ne zaman?

Kolombiya Primera A Apertura heyecanı devam ediyor. La Equidad, 27 Nisan 2018 Cuma günü Santa Fe takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:00. Maç öncesi La Equidad 18 puanla 17. sırada, Santa Fe 21 puanla 11. sırada bulunuyor. La Equidad son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Santa Fe, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 504 kodlu maçta; İddaa oynayanlar La Equidad kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.90, Santa Fe sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler.

La Equidad önceki hafta Santa Fe mücadelesinde 1-2 yenildi.

Santa Fe ise La Equidad maçında 1-2 kazandı.

La Equidad, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. La Equidad, kendi sahasında 9 gol attı, 0 gol yedi.

Santa Fe, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Santa Fe, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.