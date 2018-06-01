La Hoya Lorca - Sevilla II rakamlar

İspanya 2.Lig maçında La Hoya Lorca ile Sevilla II, 01 Haziran 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi La Hoya Lorca 30 puanla 22. sırada, Sevilla II 32 puanla 21. sırada bulunuyor. Ev sahibi La Hoya Lorca, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sevilla II son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 176. İddaa'da La Hoya Lorca kazanır 1.90, berabere biter 3.00, Sevilla II kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

La Hoya Lorca son hafta oynanan Linense maçında 0-1 yenildi.

Sevilla II ise Villanovense maçında 2-3 kazandı.

La Hoya Lorca, evinde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 27 gol yedi.

Sevilla II, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 14 mağlubiyet elde etti. Sevilla II, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 35 kez topu kendi kalesinde gördü.