La Liga'da oynadığı ilk 22 maçta 6 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan, maç eksiğiyle lider Barcelona'nın 17 puan gerisindeki Real Madrid, Real Betis'e konuk oldu. Real Madrid, 11. dakikada genç yeteneği Marco Asensio ile 1-0 öne geçti.

İlk yarının ortalarında sahada Joaquin fırtınası vardı! 36 yaşındaki kanat oyuncusu önce 33. dakikada Aissa Mandi'nin golünün asistini yaptı, sadece 3 dakika sonra Nacho Fernandez'in kendi kalesine attığı golün hazırlayıcısı oldu.

Real Betis, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Real Madrid, ikinci yarıya hızlı başladı. Konuk ekipte kaptan Sergio Ramos, 50. dakikada sahne aldı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Konuk ekipte ilk golü hazırlayan Asensio, 59. dakikada bir kez daha sahne aldı ve takımını yeniden öne geçirdi.

Dakikalar 65'e geldiğinde bu kez Cristiano Ronaldo, Real Betis ağlarını havalandırdı ve skoru 4-2'ye getirdi.

Mücadelenin son dakikalarında Sergio Leon, 85. dakikada takımının 3. golünü attı ve takımını umutlandırdı. Ancak son anlarda sahneye çıkan Karim Benzema skoru 5-3'e getirdi ve maçın sonucunu belirledi.

Bir maçı eksik olan Real Madrid, bu galibiyetle puanını 45'e çıkardı. Real Betis ise haftayı 33 puanla kapadı.