La Liga 35. hafta maçında Barcelona, Emre Çolak'ın takımı Deportivo La Coruna'ya konuk oldu. Katalan ekibi, 7'de Coutinho ve 38'de Messi'nin attığı gollerle 2-0 üstünlüğü sağladı. 40'ta Lucas Perez, farkı 1'e indirdi. İlk yarı 2-1 sona erdi.

64. dakikada milli futbolcumuz Emre Çolak, skora dengeyi getirdi. 82 ve 85'te sahneye çıkan Lionel Messi'nin golüyle Barcelona maçı 3-2 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Namağlup Barcelona, 1 maçı eksik olmasına rağmen puanını 84 yaptı ve sezonun bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Atletico Madrid'in 9 puan önünde yer aldı.

Öte yandan Deportivo La Coruna, küme düştü. 35 maç sonunda 28 puan toplayabilen kulübün matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 29, 2018