La Liga, 'Video Hakem'e geçiyor!

La Liga da teknolojinin son nimeti 'Video Yardımcı Hakem'e 'evet' dedi...

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Juan Luis Larrea, önümüzdeki sezondan itibaren 'Video Yardımcı Hakem' uygulamasına geçileceğini açıklandı. Bu sezon bu sistemi deneyeceklerini söyleyen Larrea, 'Video yardımcı hakem sistemi artık futbol dünyasında yerini aldı. Bu teknolojiyi sevsek de sevmesek de kabul etmemiz gerekiyor. Bu sezon yaklaşık 70 karşılaşmada bu sistemi deneyeceğiz. Ardından gelecek sezon resmen bu sisteme geçmeyi planlıyoruz.'' dedi.

Süper Lig'de de yakın zamanda geçilecek olan 'Video Yardımcı Hakem', Avrupa'nın 5 büyük ligi içinde sadece Bundesliga ve Serie A'da kullanılıyordu.

(NTV Spor)

Video Yardımcı Hakem

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