İkinci yarı hazırlıklarına İstanbul'daki Kemerburgaz Tesisleri'nde dün başlayan lacivert-beyazlı ekip, Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kampa girdi.

İstanbul ekibinin, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirdiği antrenmana, tüm futbolcular katıldı. Koşuyla başlayan idmanda futbolcular iki gruba ayrıldı. Dünkü antrenmanda yer alan oyuncular topla çalışırken, takıma bugün katılanlar ise idmanı koşuyla tamamladı.

Kasımpaşa, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Lacivert-beyazlı ekip, kamp kapsamında 12 Ocak Cuma günü Arnavutluk'un Partizani Tiran takımıyla hazırlık maçı yapacak.