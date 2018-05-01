Füsun Saka, HT Cumartesi'de Bitez'i kaleme aldı.

YEŞİL VE SAKİN

Bodrum’da merkeze çok yakın olmasına rağmen aşırı betonlaşmamış kaç koy vardır bilmiyorum ama, mandalina bahçeleri ve begonviller arasındaki Bitez, bu yarımadanın en yeşil, en sakin koylarından biri. Üstelik Bodrum’un merkezine sadece 8 kilometre, yani otomobille 10 dakika uzaklıkta. Bir diğer cazip özelliği de otel ve restoran fiyatlarının genelde çok makul olması. Bitez, yarımadanın narenciye merkezi. Eskiden çok daha fazla ağaç varmış, hatta bu yüzden Bitez’in diğer adı “Ağaçlı”. Burası aslında modern bir köy sayılabilir. Köy ve mandalina bahçeleri sahilden biraz içeride. Köy kahvesi güzel, mandalina ağaçları mis kokulu...

BEACH KONFORU

Yarımay şeklindeki Bitez koyunda, sahil boyunca beach’ler, restoran ve kafeler dizili. Deniz temiz ve sığ, bu yüzden çocuklu aileler burayı çok seviyor. Diğer Bodrum koylarının aksine Bitez sahili büyük oranda halka açık plaj. Şezlong ve şemsiyeler de ücretsiz.

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BODRUM'U KEŞFE ÇIKTIK!

SÖRF YAPIN

Upuzun kumsal akşamüstü yürüyüşleri için ideal. Ayrıca Bitez su sporları için de doğru adres; Bodrum yöresini seven yelken meraklıları tatil için burayı tercih ediyor. Siz de eğitim alıp yelken ya da sörf yapabilirsiniz. Sporla ilgilenmiyorsanız hiç olmazsa akşamüstleri denizde salınan yelkenlileri izleyin, insanın ruhunu dinlendiriyor.

Bitez’in içinde dolaşırken karşınıza çıkan kır kahvelerinde çay-kahve molası verin, insanlarla sohbet etmek keyifli. Sonra mandalina bahçelerini dolaşın. Bodrum’a ya da Milas pazarına da gidebilirsiniz; yöresel ürünler almak istiyorsanız bu pazarlar tam bir cennet!

SAKIZ ADASI'NDA GEZİLECEK YERLER

MANDALİNA REÇELİ

Hediyelik eşya dükkânlarında Bodrum’a ait figürler içeren giysi, takı ve ev eşyaları satılıyor. Ama biz mandalina reçeli ve likörü almanızı öneririz.

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