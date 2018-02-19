Rus otomotiv devi Avtovaz firmasının markası Lada'nın Ocak ayından itibaren yenilenmiş iki modelle piyasada olması bekleniyordu. Lada'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Lada'nın Türkiye'de piyasaya süreceği modellerin üç kapılı ve beş kapılı 4X4 ile 4X4 Urban olacağı ve üçünün de Ocak 2018'de piyasada olacağı duyurulmuştu.

Ancak Ocak ayı geride kalmasına rağmen bu konuda bir gelişme yaşanmadı. Lada Türkiye'nin internet sitesi Aralık ayındaki halini korurken, halen sitede fiyat listesi ve bayiliklerin Ocak ayında duyurulacağı bilgisi yer alıyor.

MART SONU İLK PARTİ BEKLENİYOR

Lada'nın Türkiye'ye dönüşünün neden geciktiği ve önümüzdeki dönemde gelip gelmeyeceği ile ilgili sorulara yanıt ise Sever Oto'dan geldi. haberturk.com'a bilgi veren şirket yetkilisi, siparişleri geç vermelerinden dolayı araçların gelişinin de geciktiğini söyledi.

Mart ayının sonunda ilk partinin gelmesini beklediklerini ifade eden yetkili, 2018 sonuna kadar toplam bin adet Lada 4X4 getirecekleri söyledi.

Aracın fiyatının ise 70-75 bin TL civarından başlayacağını sözlerine ekledi.

2015'TE DE GELECEKTİ, GELEMEDİ!

Lada'nın yeniden Türkiye'ye gireceği ile ilgili haberler ilk olarak 2015 yılında da çıkmış ancak gerçekleşmemişti. O dönem basına yansıyan haberlerde Lada'nın Granta, Kalina ve Niva Urban modelleriyle Türkiye otomobil pazarına geri dönüş yapacağı, bu üç modeli 2016 yılında Lada Vesta ve Lada XRay modellerinin izleyeceği ifade edilmişti.

Hedef olarak da 2016'da Lada satış noktalarının sayısı 40'a ve servis noktalarının sayısının ise 50'ye ulaşması konulmuştu. Ancak bu hedefler gerçekleşmedi.

Lada bir dönem Vega, Samara ve Niva gibi modellerle Türkiye'de önemli satış rakamları yakalamıştı.