1990’lı yıllarda Fransa’nın simge yüzü olan Korsika asıllı model ve oyuncu Laetitia Casta, 40 yaşında beyazperdeye hızlı bir geri dönüşe hazırlanıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre oyuncunun rol aldığı “Facteur Cheval” adlı film kasım ayında Fransa’da gösterime girecek.

Nils Tavernier’nin yönettiği filmde Casta, yaşamının 33 yılını kişisel bir saray yaratmaya adayan Facteur Cheval lakaplı postacı Ferdinand Cheval’in 2’nci karısı rolünü üstleniyor.

3 çocuk annesi Casta, ayrıca gelecek yıl gösterime girmesi planlanan “Le Millieu de l’Horizon” filminin başrolünü de üstlendi.

Casta 2015’ten beri UNICEF’in iyi niyet elçilerinden biri.

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