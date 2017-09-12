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O açıdan da çok özgün. Kapıları görebiliyoruz, altarı (sunak) neredeyse podyum seviyesine kadar ayakta, tapınağın tüm mekanları doğrudan görülebiliyor. Hatta Tanrıça Hekate'nin tapınağının haricinde üç tane daha küçük tapınakların olduğunu biliyoruz. O yüzden hem dini hem kültürel hem siyasi hem de bölge tarihi açısından önemli bir merkezlerden birisi."