Lahmacun tarifimiz ile sizde kendi mutfağınızda bir lahmacun ustası olacaksınız. Doğru oranda kıyma, lahmacunun nasıl piştiği ve piştikten sonraki servis aşaması bile tadını etkiler. Bu nedenle püf noktaları ile beraber analttığımız lahmacun tarifimizi adım adım uygulamanızı öneriyoruz. Ayrıca pişirdiğiniz lahmacunları soğuduktan sonra ikiye katlayıp buzdolabına koyarak 1 hafta boyunca saklayabilirsiniz.
LAHMACUN KAÇ KALORİ: 1 adet lahmacun yaklaşık 220 kaloridir. Ortalama 2 lahmacunla doyduğunuzu düşünürsek bu sayıyı iki çarptığınızda lahmacunun asla bir diyet yemeği olmadığını anlayabilirsiniz.
LAHMACUN TARİFİ
Malzemeler:
Hamur için;
500 gram Un
1 yemek kaşığı kuru maya
1 yemek kaşığı şeker
1 çay kaşığı tuz
1,5 su bardağı ılık su
İçi için;
250 gram kuzu kıyma
2 demet maydanoz
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
3 diş sarımsak
3 adet soğan
2 adet domates
2 adet yeşil biber
1 çay kaşığı Kimyon,kKarabiber, tuz
Nasıl yapılır?
Derin bir kapta süt ve mayayı karıştırın. Tuz şeker, ılık su ve aldığı kadar unu ekleyip iyice yoğurun yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Kulak memesinden biraz daha yumuşak olması gerek. Çünkü açarken un kullanacaksınız. Hamuru en az 1 saat oda sıcaklığında üzeri örtülü şekilde dinlendirin.
Soğanları, maydanozu ve biberleri robotta incecik olacak şekilde çekin. Derin bir kapta iç malzemelerin hepsini buluşturun ve iyice karıştırın.
Hamurun dinlenme süresi bitince hamur bitene kadar eşit oranda bezeler çıkarın. Bezelerinizi unlayarak merdane yardımıyla biraz uzunlamasına büyük bir salata tabağı kadar açın. Daha sonra yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsine yerleştirip iç harcı parmaklarınızı kullanarak hamurun üst yüzeyine yaydırın. Daha detaylı anlatmak gerekirse önce yaklaşık bir avuç iç harcı düz bir şerit gibi kkoyup sonra parmaklarla dokuna dokuna tüm hamur yüzeyine yaydırın.
Önceden ısıtılmış 250 derece fırına hazırlanmış lahmacunu atıp yaklaşık 7 dakika pişirin.
Pişen lahmacunları bir düz bir ters gelecek şekilde üst üste koyun. Lahmacunu biraz kıtır severim derseniz üst üste koymamaya çalışın. Lahmacunlarınızı sıcak sıcak biraz yeşillikle servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...
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